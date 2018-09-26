Орловские каратистки стали призерами Чемпионат России по всестилевому каратэ

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среда
26.09.2018
12:47:55
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Орловские каратистки стали призерами Чемпионат России по всестилевому каратэСоревнования проходили в Анапе.
В финальном бою орловским спортсменкам пришлось быть соперницами, в результате с преимуществом в один балл победила Екатерина Анохина, «серебро» досталось Татьяне Кириченко.
Помимо наград обе спортсменки получили возможность выступить на Чемпионате мира по всестилевому каратэ, который пройдет весной 2019 года на Кипре. Сейчас девушки готовятся к Чемпионату Европы по каратэ – турнир пройдет в октябре в Орле.
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