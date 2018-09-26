Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Пожар к размышлению. Сегодня едва не сгорел музей Леонида Андреева.



- Богатыри среди нас. И готовятся показать силушку в США.



- Будет ли «Дружба» между подрядчиками и заказчиками ремонта моста.



- Какие методы борьбы с осенней хандрой?



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Вести-Орёл

25 сентября 2018 года







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