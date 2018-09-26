Орловский житель, напавший на сотрудников патрульно-постовой службы полиции, получил срок

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среда
26.09.2018
12:48:07
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Орловский житель, напавший на сотрудников патрульно-постовой службы полиции, получил срокСуд приговорил его к 17 годам лишения свободы.
Инцидент произошел 27 июля 2017 года. В тот день осужденный ныне Александр Ларкин самовольно покинул психиатрическую больницу, предпринял попытку ограбления, устроил дебош и в финале совершил нападение на двух полицейских, нанеся им ножевые ранения и взяв в заложники сотрудницу ППС, чьим табельным оружием смог завладеть в ходе потасовки. Преступник был задержан у городского парка сотрудниками ГИБДД. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.
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