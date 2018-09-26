Новости версия для печати Орловский житель, напавший на сотрудников патрульно-постовой службы полиции, получил срок Суд приговорил его к 17 годам лишения свободы.



Инцидент произошел 27 июля 2017 года. В тот день осужденный ныне Александр Ларкин самовольно покинул психиатрическую больницу, предпринял попытку ограбления, устроил дебош и в финале совершил нападение на двух полицейских, нанеся им ножевые ранения и взяв в заложники сотрудницу ППС, чьим табельным оружием смог завладеть в ходе потасовки. Преступник был задержан у городского парка сотрудниками ГИБДД. Наказание осужденный будет отбывать в колонии строгого режима.





Иван Суверин

26 сентября 2018 года







На главную страницу





