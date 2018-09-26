Новости версия для печати

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 17 ДТП

25 сентября в 08:30 велосипедист в районе д.104 по Карачевскому шоссе допустил наезд на стоящее транспортное средство «Ауди А6». В результате велосипедист получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в одну из больниц города Орла. Ему была оказана медицинская помощь.

25 сентября в 15:55 водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» следовал по ул. Московской и в районе д.155 произошел наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. С места ДТП был доставлен в ООКБ, после установления диагноза отпущен.

26 сентября в 00:25 водитель автомобиля «Шкода-Рапид» двигался по автодороге Орел-Тамбов, в районе 22 километра выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «МАН 18403» с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода-Рапид» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области

