Новости версия для печати В Орле проблемами обманутых дольщиков занялась прокуратура В областном ведомстве начала работать «горячая линия» и организован прием.



Тех, кто вложил деньги в строительство жилья, но так и не отпраздновал новоселье, ждут в здании областной прокуратуры на личный прием. Кроме того, горячая линия теперь – постоянно действующая.



Звонки принимают в рабочие часы по телефону: 40-56-42.





Татьяна Напольских

26 сентября 2018 года







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