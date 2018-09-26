Новости версия для печати

Коротко о главном

- 17 лет колонии строгого режима: суд вынес свой вердикт по делу орловца, ранившего двоих полицейских и захватившего одного из них в заложники.

- Почему строительная техника старалась не нарушать тишину и покой парка Ботаника?

- Дайте им «точку опоры» и они воплотят свои идеи в жизнь. В Орле прошла большая ярмарка молодежных инициатив.

- Мода на прививку. 143 тысячи жителей Орловской области уже защитились от гриппа.

