Новости версия для печати Депутаты орловского Облсовета вновь соберутся на заседание Заседание назначено на пятницу.



На этот раз депутаты орловского Облсовета соберутся, чтобы обсудить и утвердить новую структуру правительства и заместителей губернатора. Повестку внеочередного заседания утвердили на президиуме. Всего будет вынесено пять вопросов.





Татьяна Напольских

26 сентября 2018 года







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