Новости версия для печати Сегодня орловская Госавтоинспекция проводит рейд по поиску наглухо тонированных авто В условиях сокращения светового дня и с ухудшением погоды число ДТП, связанных с недостатком видимости, возрастает.



Согласно техническому регламенту, светопропускаемость лобового стекла машины должна быть не менее 75 процентов, для передних боковых стекол этот показатель составляет 70 процентов. По словам инспекторов, в ходе рейдов им попадались автомобили, чьи стекла, согласно замерам, пропускают всего 3-4 процента внешнего света. Аварии владельцы таких машин допускают чаще всего при совершении маневров поворота и разворота, когда хорошая видимость во все стороны особенно важна. Штраф за глухую тонировку составляет 500 рублей. Однако вместе с протоколом водитель получает на руки требование о прекращении правонарушения.



И если не растонироваться в течение суток, можно «попасть» на штраф посерьезнее, а также в этом случае предусмотрено наказание в виде административного ареста.





Иван Суверин

26 сентября 2018 года







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