Новости версия для печати Активисты ОНФ в Орловской области направили властям региона новый рейтинг «убитых» дорог Они должны быть включены в программу ремонта.



Сейчас на интерактивной карте «убитых дорог» нашего региона отмечено 250 участков. Их отмечают сами жители. И, кстати, власти реагируют на такое «народное голосование». На данный момент в Орловской области отремонтировано 25 участков дорог с карты ОНФ.





Татьяна Напольских

26 сентября 2018 года







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