Новости версия для печати На Орловщине уборка зерновых и бобовых культур позади, впереди уборка кукурузы и сахарной свеклы Вся самая оперативная информация с полей стекается в штаб по проведению сельхозработ.



Ежедневные задачи и планы на будущее сегодня обсудили на заседании штаба.

Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Мы должны обозначить те проблемные моменты, которые могут возникнуть в ближайшие два месяца, и сделать все, для того, чтобы процесс уборки поздних культур прошел организованно, прошел с тем, чтобы были и сохранены дороги, и перевезены грузы». Говорили и о том, что главный «экспортный» продукт в нашей области был и остается – зерно. Собранный урожай в цифрах впечатляет. Дело остается за малым – научиться выгодно продавать этот продукт.

Сергей Борзенков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «На сегодняшний день мы намолотили уже около 3 млн. тонн зерна. Это с учетом того, что нам еще убирать 39 тысяч гектаров кукурузы. То есть, результат достойный, за что хочется сказать огромное спасибо всем, кто работает сегодня в полях». Впереди - участие в агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, где наша область представит лучшие предприятия данной отрасли.





Юлия Опанасюк

26 сентября 2018 года







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