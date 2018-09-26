Новости версия для печати В Орловской области набирает обороты профилактическая работа в Центрах здоровья По данным ВОЗ основным фактором сохранности здоровья человека является его образ жизни. А значит, одна из важнейших на сегодня задач для государства - формирование здорового образа жизни нации. Что сделано для этого в первую очередь – в интервью Орловскому информбюро рассказала заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Каверина.



ОИ: Наталья Викторовна, возможно ли здоровый образ жизни сделать национальной идеей?

Н.К.: Правительство РФ работает в этом направлении, разрабатывается целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение здоровья. Ведётся активная пропаганда ЗОЖ в том числе и по методикам индивидуального подхода. Сейчас государство мотивирует людей к личной ответственности в плане сбережения здоровья своей семьи. Ведь бороться в первую очередь надо не с заболеваниями, а с факторами риска их развития. Если не отказаться от вредных привычек, не наладить режим, не заниматься физкультурой, то о каком здоровье может идти речь? ОИ: А как определить состояние своего здоровья? Куда обратиться? Н.К.: В связи с тем, что здоровый образ жизни - это основной параметр, определяющий состояние здоровья нации и каждого человека в отдельности, государство приняло решение о создании Центров здоровья, которые бы позволяли научить население, как правильно себя вести, чтобы сохранить здоровье на долгие годы и находиться в работоспособном состоянии, радоваться самому и радовать окружающих. ОИ: И какие данные о состоянии здоровья населения получены по нашему региону?

Н.К.: Результаты обследования жителей Орловской области (да и всей России) в Центрах здоровья неутешительные: сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет «молодеют», у большинства фиксируется низкая физическая активность и нарушение обмена веществ, нередко обнаруживается бронхиальная астма и другие проблемы с дыхательной системой. ОИ: Какие обследования можно пройти в Центрах здоровья?

Н.К.: 1 раз в год любой гражданин может получить следующие услуги: · Измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела (выявление избыточной массы тела и ожирения) · Тестирование на аппаратно-программном комплексе для скрининг - оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма · Измерение артериального давления (диагностика артериальной гипертонии) · Определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови экспресс - методом (диагностика нарушений жирового обмена и выявления сахарного диабета) · Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ - сигналам от конечностей · Ангиологический скрининг (оценка риска развития обструктивных заболеваний артерий нижних конечностей, т. е. заболеваний, сопровождаемых закупоркой сосудов нижних конечностей) · Спирометрия (оценка основных показателей дыхательной системы) · Проверка остроты зрения и измерение глазного давления) · Осмотр врача

По результатам этого этапа человек может быть направлен на дополнительные исследования:

· Биоимпедансметрия (определение состава тела человека: соотношение воды, жировой и мышечной массы). Определение содержания воды в организме позволяет выявить патологию водно-электролитного обмена: наличие скрытых отеков либо, наоборот, обезвоживание · Осмотр в кабинете гигиениста стоматологического · Пульсоксиметрия (определение содержания кислорода в крови) · Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (позволяет оценить тяжесть курения и выявить факт пассивного курения) · Определение наличия в организме продукта распада никотина – котинина (специфический маркер потребления никотина) · Исследование на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов в биологических средах организм · Осмотр врача ОИ: И что потом? Человек просто узнаёт о себе больше?

Н.К.: Не только. На основе полученных данных составляется индивидуальная программа формирования здорового образа жизни с оценкой факторов риска, функциональных и адаптивных резервов организма человека, с учетом его возрастных особенностей и рационального питания.

При необходимости врач рекомендует гражданину, в том числе ребенку (родителям ребенка или другим законным представителям), динамическое наблюдение в Центре здоровья. При обращении для динамического наблюдения, по рекомендации врача Центра здоровья, повторно проводятся необходимые исследования и осмотр врача.

В определённых случаях врачи Центра здоровья могут направить пациента в Школу сахарного диабета, Школу артериальной гипертонии или Школу бронхиальной астмы, там можно получить полезные сведения о том, как вести себя в экстренных ситуациях, как помочь себе и близким, как улучшить качество жизни. ОИ: Как готовиться к посещению Центра здоровья? Н.К.: Для начала нужно выбрать, в какой из Центров здоровья пойти.

Они располагаются на территории бюджетных учреждений Орловской области: «Поликлиника № 3», «Детская поликлиника №1» и «Орловская областная клиническая больница».

Информацию о графиках работы Центров здоровья, о Днях открытых дверей и разнообразных здоровьесберегающих мероприятиях можно найти на сайтах этих учреждений или узнать в регистратуре. Чтобы сэкономить время, лучше записаться на приём по телефону. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Приходить лучше натощак, чтобы анализ крови дал реальные показатели.





Орловское Информбюро

26 сентября 2018 года







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