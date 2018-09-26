Новости версия для печати Сегодня орловские машиностроители принимали поздравления и заслуженные награды 30 сентября в России отмечается День машиностроителя.



Несмотря на кризисы и санкции, орловские машиностроители по-прежнему в лидерах промышленного производства и по объемам выпускаемой продукции и по уровню заработной платы.

Николай Злобин, первый зампред правительства Орловской области: «Достаточно сказать, что по итогам 8 месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства промышленности области составляет 75 миллиардов рублей. Этим можно гордиться, так как одна треть этой продукции приходится на машиностроительный комплекс». Сегодня на территории области работают 160 крупных, средних и малых предприятий. Они дают работу 14 тысячам человек. Такие флагманы как Ливгидромаш, Комммаш, Фригоглас и другие известны не только в стране, но далеко за ее пределами.



За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели лучшие орловские машиностроители были удостоены почетных грамот и благодарностей руководства Орла и области, а также ведомственных наград.





Оксана Гранн

26 сентября 2018 года







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