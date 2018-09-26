Новости версия для печати 27 сентября воспитатели и работники детских садов отметят свой профессиональный праздник Поздравления они начали принимать уже сегодня. Например председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский поздравил с праздником коллектив детского сада №16. А наш корреспондент Антон Киселёв побывал в логопедической группе садика №8.



Праздник воспитателей, а подарки всё равно - детям. Дети у Леонида Музалевского на первом месте - за шесть лет председатель Облсовета ни разу не позволил себе навестить воспитанников подшефного учреждения с пустыми руками. Но, при этом, Леонид Музалевский не забывает и о нуждах самого детского сада.

Леонид Музалевский, секретарь ОРО ВПП «Единая Россия», председатель орловского Облсовета: «По программе наказов избирателей, в том числе и из фонда партии, мы помогаем детскому саду – делали и крышу, и меняли окна, и вообще решаем многие вопросы, которые ставит заведующая и воспитатели». Дети в детском саду № 16 сейчас проходят реабилитацию после тяжёлого заболевания. И в канун профессионального праздника председатель Облсовета поздравил тех, кто им в этом помогает – воспитателей.



А в детском саду №8 дети вместе с воспитателями борются с невыговариваемыми звуками. Сложнее всего малышам даются сонорные – «р» и «м», некоторые ребята их вовсе игнорируют. Воспитатель со стажем в 24 года Людмила Корнеева отмечает, что проблем с речью у детей всё больше. С каждым новым поколением, по её словам, заметно, что родители всё меньше разговаривают с детьми и всё меньше читают им сказки.

Людмила Корнеева, воспитатель детского сада №8: «Раньше дети знали все сказки, приходили в садик и сами их рассказывали. А сейчас начинаешь им читать какие-то произведения и понимаешь, что они слышат их впервые». С новой логопедической группой Людмила Корнеева работает меньше месяца. Но уже покорила своих воспитанников. Всё дело в подходе - делится секретом успеха воспитатель. Ребёнка нужно заинтересовать, пробудить в нём желание учиться. Кстати по этому поводу Людмила Корнеева написала научную работу, благодаря которой получила в этом году губернаторский грант, что в преддверии праздника очень кстати, - шутит воспитатель.

Людмила Корнеева, воспитатель детского сада №8: «Я стараюсь их так увлечь, что они даже не понимают, что изучают что-то новое, а в ходе игры плавно они получают знания, которые им необходимы, даже не догадываясь об этом, то есть, у детей свои задачи, а у меня – свои». Официально чествовать работников дошкольного образования в стране будут только завтра. Лучшие воспитатели, по традиции, будут отмечены наградами от первых лиц города и области.





Антон Киселёв

26 сентября 2018 года







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