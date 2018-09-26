Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
26.09.2018
19:02:06
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

27 сентября воспитатели и работники детских садов отметят свой профессиональный праздник

Поздравления они начали принимать уже сегодня. Например председатель орловского Облсовета Леонид Музалевский поздравил с праздником коллектив детского сада №16. А наш корреспондент Антон Киселёв побывал в логопедической группе садика №8.

Праздник воспитателей, а подарки всё равно - детям. Дети у Леонида Музалевского на первом месте - за шесть лет председатель Облсовета ни разу не позволил себе навестить воспитанников подшефного учреждения с пустыми руками. Но, при этом, Леонид Музалевский не забывает и о нуждах самого детского сада.
Леонид Музалевский, секретарь ОРО ВПП «Единая Россия», председатель орловского Облсовета: «По программе наказов избирателей, в том числе и из фонда партии, мы помогаем детскому саду – делали и крышу, и меняли окна, и вообще решаем многие вопросы, которые ставит заведующая и воспитатели».
Дети в детском саду № 16 сейчас проходят реабилитацию после тяжёлого заболевания. И в канун профессионального праздника председатель Облсовета поздравил тех, кто им в этом помогает – воспитателей.

А в детском саду №8 дети вместе с воспитателями борются с невыговариваемыми звуками. Сложнее всего малышам даются сонорные – «р» и «м», некоторые ребята их вовсе игнорируют. Воспитатель со стажем в 24 года Людмила Корнеева отмечает, что проблем с речью у детей всё больше. С каждым новым поколением, по её словам, заметно, что родители всё меньше разговаривают с детьми и всё меньше читают им сказки.
Людмила Корнеева, воспитатель детского сада №8: «Раньше дети знали все сказки, приходили в садик и сами их рассказывали. А сейчас начинаешь им читать какие-то произведения и понимаешь, что они слышат их впервые».
С новой логопедической группой Людмила Корнеева работает меньше месяца. Но уже покорила своих воспитанников. Всё дело в подходе - делится секретом успеха воспитатель. Ребёнка нужно заинтересовать, пробудить в нём желание учиться. Кстати по этому поводу Людмила Корнеева написала научную работу, благодаря которой получила в этом году губернаторский грант, что в преддверии праздника очень кстати, - шутит воспитатель.
Людмила Корнеева, воспитатель детского сада №8: «Я стараюсь их так увлечь, что они даже не понимают, что изучают что-то новое, а в ходе игры плавно они получают знания, которые им необходимы, даже не догадываясь об этом, то есть, у детей свои задачи, а у меня – свои».
Официально чествовать работников дошкольного образования в стране будут только завтра. Лучшие воспитатели, по традиции, будут отмечены наградами от первых лиц города и области.


Антон Киселёв
26 сентября 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта