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Вакцинация от гриппа в Орле бьет рекорды

Уже более 143 тысяч человек сделали прививку от гриппа, и это только начало осени. Холод принес с собой простудные инфекции, но орловские медики к этому были готовы еще с лета.

Грипп привязывает к кровати не на один день, и может привести к тяжелым последствиям. В группу риска входят дети старше шести месяцев, школьники, призывники, пенсионеры и те, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Это работники образования и транспорта, и сами медики, конечно. Но что делать тем, кто не входит, ни в одну из этих групп?
Ольга Артемова, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области : «Те, кто не входит в национальный календарь профилактических прививок, могут привиться за свой счет, либо за счет средств работодателя. Работодатель выделяет средства на проведение вакцинации, заказывает вакцину и вакцинирует свой персонал в медицинской организации, по договору».
В прошлом году было привито 42% орловцев – рекордная для нашего региона цифра. Но уже в этот сезон планируется охватить иммунизацией более 45 % жителей области. Сделано это будет проверенной отечественной вакциной «Совигрип» для взрослых и «Ультрикс» для детей.
Ольга Артемова, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области : «Вакцина, как для взрослого, так и для детского населения, содержит три штамма вируса гриппа, которые прогнозируются на территории нашей страны».
Вакцинацию лучше всего проводить в начале осени. Иммунитет сохраняется в течение года, поэтому прививка поможет пережить эпидемиологический сезон.

Чтобы сделать прививку, теперь даже не нужно идти в поликлинику и стоять в очереди. Мобильные прививочные пункты можно найти на улицах областного центра и на ярмарках выходного дня по субботам, средам и пятницам. Вакцинацию на данный момент сделали более 143 тысяч человек. Но если вы пришли делать прививку в первый раз, не спешите подставлять левое плечо. Для начала стоит обратиться к терапевту.

Итак, есть несколько способов сделать вакцинацию.

1. Мобильный пункт: чтобы воспользоваться услугами бригады, необходимо иметь при себе паспорт и страховой медицинский полюс. Прививочные пункты останавливаются на трех ярмарочных площадках города - по субботам, а в рабочие дни – на центральном рынке, рядом с МФЦ и ТЦ «Атолл».

2. В любой поликлинике, после обращения к терапевту или дежурному врачу. Здесь бесплатная вакцинация продлится до декабря 2018 года.

3. Детям делают прививку в школах и детских садах.


Всеволод Трифонов
26 сентября 2018 года

 


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