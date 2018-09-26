Новости версия для печати Вакцинация от гриппа в Орле бьет рекорды Уже более 143 тысяч человек сделали прививку от гриппа, и это только начало осени. Холод принес с собой простудные инфекции, но орловские медики к этому были готовы еще с лета.



Грипп привязывает к кровати не на один день, и может привести к тяжелым последствиям. В группу риска входят дети старше шести месяцев, школьники, призывники, пенсионеры и те, чья деятельность связана с общением с большим количеством людей. Это работники образования и транспорта, и сами медики, конечно. Но что делать тем, кто не входит, ни в одну из этих групп?

Ольга Артемова, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области : «Те, кто не входит в национальный календарь профилактических прививок, могут привиться за свой счет, либо за счет средств работодателя. Работодатель выделяет средства на проведение вакцинации, заказывает вакцину и вакцинирует свой персонал в медицинской организации, по договору». В прошлом году было привито 42% орловцев – рекордная для нашего региона цифра. Но уже в этот сезон планируется охватить иммунизацией более 45 % жителей области. Сделано это будет проверенной отечественной вакциной «Совигрип» для взрослых и «Ультрикс» для детей.

Ольга Артемова, зам. начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Орловской области : «Вакцина, как для взрослого, так и для детского населения, содержит три штамма вируса гриппа, которые прогнозируются на территории нашей страны». Вакцинацию лучше всего проводить в начале осени. Иммунитет сохраняется в течение года, поэтому прививка поможет пережить эпидемиологический сезон.



Чтобы сделать прививку, теперь даже не нужно идти в поликлинику и стоять в очереди. Мобильные прививочные пункты можно найти на улицах областного центра и на ярмарках выходного дня по субботам, средам и пятницам. Вакцинацию на данный момент сделали более 143 тысяч человек. Но если вы пришли делать прививку в первый раз, не спешите подставлять левое плечо. Для начала стоит обратиться к терапевту.



Итак, есть несколько способов сделать вакцинацию.



1. Мобильный пункт: чтобы воспользоваться услугами бригады, необходимо иметь при себе паспорт и страховой медицинский полюс. Прививочные пункты останавливаются на трех ярмарочных площадках города - по субботам, а в рабочие дни – на центральном рынке, рядом с МФЦ и ТЦ «Атолл».



2. В любой поликлинике, после обращения к терапевту или дежурному врачу. Здесь бесплатная вакцинация продлится до декабря 2018 года.



3. Детям делают прививку в школах и детских садах.





Всеволод Трифонов

26 сентября 2018 года







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