27 сентября в Орловской области будет проходить комплексная проверка технического состояния системы оповещения населения

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четверг
27.09.2018
12:06:17
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27 сентября в Орловской области будет проходить комплексная проверка технического состояния системы оповещения населенияПроверка системы оповещения населения с включением электросирен будет проходить с 11:00 до 13:00.
Проверка проводится в плановом порядке для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости.
Запуск системы оповещения населения региона осуществляется с пункта управления Главного управления МЧС России по Орловской области. При помощи специального оборудования в муниципальные районы и городские округа области посылается особый сигнал.
При поступлении команды оперативные дежурные единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований отправят подтверждение о получении сигнала и проведут запуск электросирен. Их работа означает сигнал «Внимание всем!»
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