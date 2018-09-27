Новости версия для печати 27 сентября в Орловской области будет проходить комплексная проверка технического состояния системы оповещения населения Проверка системы оповещения населения с включением электросирен будет проходить с 11:00 до 13:00.



Проверка проводится в плановом порядке для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера в случае необходимости.



Запуск системы оповещения населения региона осуществляется с пункта управления Главного управления МЧС России по Орловской области. При помощи специального оборудования в муниципальные районы и городские округа области посылается особый сигнал.



При поступлении команды оперативные дежурные единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований отправят подтверждение о получении сигнала и проведут запуск электросирен. Их работа означает сигнал «Внимание всем!»





Орловское Информбюро

27 сентября 2018 года







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