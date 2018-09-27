29 сентября в Орле пройдет Всероссийский день ходьбы

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четверг
27.09.2018
12:06:24
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29 сентября в Орле пройдет Всероссийский день ходьбыЭто крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».
Организаторами в нашем регионе выступают Спортивный совет Орловской области, Федерация легкой атлетики области и областное Управление физической культуры и спорта.
Всероссийский день ходьбы в Орле будет проходить на Центральном стадионе им. В. И. Ленина (Центральное ядро).
К участию допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, в том числе любители скандинавской ходьбы.
Регистрация будет осуществляться с 10:30. Торжественное построение – в 11:50. Разминку перед началом мероприятия проведет победитель регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины», тренер Любовь Барашина, представившая проект «Доступный фитнес».
Старт физкультурного мероприятия - в 12.:0. Длина маршрута - около 2 км.
Участники Дня ходьбы получат призы, сувениры и дипломы Олимпийского комитета России.
В прошлом году совместно пошагать вышли четверть миллиона человек из 60 регионов России, сообщает информационный портал Орловской области.
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