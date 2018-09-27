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29 сентября в Орле пройдет Всероссийский день ходьбы

Это крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России в рамках своей программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Организаторами в нашем регионе выступают Спортивный совет Орловской области, Федерация легкой атлетики области и областное Управление физической культуры и спорта.

Всероссийский день ходьбы в Орле будет проходить на Центральном стадионе им. В. И. Ленина (Центральное ядро).

К участию допускаются все желающие вне зависимости от пола, возраста, уровня физической и спортивной подготовки, в том числе любители скандинавской ходьбы.

Регистрация будет осуществляться с 10:30. Торжественное построение – в 11:50. Разминку перед началом мероприятия проведет победитель регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины», тренер Любовь Барашина, представившая проект «Доступный фитнес».

Старт физкультурного мероприятия - в 12.:0. Длина маршрута - около 2 км.

Участники Дня ходьбы получат призы, сувениры и дипломы Олимпийского комитета России.

В прошлом году совместно пошагать вышли четверть миллиона человек из 60 регионов России, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
27 сентября 2018 года

 


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