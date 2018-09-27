Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- 17 лет в «заложниках у неволи» проведет орловец, который взял в заложники полицейских.



- Прививка от гриппа с доставкой. Мобильные пункты курсируют по Орлу.



- Парк «Ботаника» в отстающих. Почему с пробуксовкой идет благоустройство?



- Им мы доверяем самое дорогое. Завтра праздник у работников детских садов.



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Вести-Орёл

26 сентября 2018 года







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