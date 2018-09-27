Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 21 ДТП Из них 1 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили травмы.



26 сентября в 12:20 водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следовал по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль. На 51 километре дороги не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, не справился с управлением, в результате чего выехал на правую по ходу движения обочину и допустил опрокидывание автомобиля. В результате ДТП телесные повреждения получили пассажиры женщины 1949 г.р. и 1973 г.р., пострадавшие были госпитализированы.

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

27 сентября 2018 года







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