Новости версия для печати

Высокая асфальтовая кромка могла стать причиной ДТП

ДТП случилось у поворота к населенному пункту Казначеево. Дорогу там не поделили легковой «Хёндай» и внедорожник «Мерседес». По словам полицейских, очередность проезда перекрестка нарушил пожилой водитель корейской иномарки.

Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В районе 349 километра водитель, управляя автомобилем «Хёндай», выезжал с второстепенной дороги на главную автодорогу – трассу М2-Крым и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес». В результате ДТП пассажир автомобиля «Хёндай» была госпитализирована».

Как пояснил инспекторам пожилой водитель автомобиля «Хёндай», роковую заминку при выезде на трассу он совершил из-за высокой асфальтовой кромки, которую дорожники не потрудились сравнять с покрытием второстепенной дороги. По факту ДТП проводится административное дознание.