Новости версия для печати Как получать квалифицированную юридическую помощь, если на штатного специалиста денег в бюджете нет? Сельские муниципалитеты оказались в непростой ситуации.



Вносить изменения в нормативно-правовые акты необходимо вовремя, а разобраться в потоке изменений и дополнений рядовой чиновник порой просто не в состоянии. Пути решения попытались найти вместе в Сосковском районе. На круглом столе собрались депутаты всех уровней и главы сельских поселений. Члены комитета по местному самоуправлению и регламенту приехали сразу с конкретными предложениями. Валерий Савин, председатель комитета по местному самоуправлению и регламенту орловского Облсовета: «В частности мы предлагаем, чтобы были заключены соглашения между муниципальными поселениями и районом о делегировании полномочий по правовому обеспечению от поселений – району. Финансировать это будут поселения, финансирование будет в процентном отношении, в зависимости от количества муниципальных поселений, всего их семь, поэтому они будут финансировать одну седьмую часть ставки. Для них это будет удобно». Руководители сельских муниципалитетов в целом идею поддержали, с одной лишь оговоркой - средства на юриста, который будет работать только с ними, необходимо заложить в бюджете не только поселений, но и района. В идеале такую строчку расходов мог бы взять на себя и региональный бюджет. Сошлись в одном - предложение реально, если удастся создать не только четкую систему взаимодействия, но и финансирования.





Оксана Гранн

27 сентября 2018 года







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