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В Орле первокурсники ОГУ начали учебный год с игры

Первокурсники Орловского госуниверситета имени Тургенева приняли участие в квест-игре под названием «Первый обзор». Команды студентов от каждого факультета обошли 12 «станций», которые расположились в каждом из зданий университета, таким образом новички познакомились с корпусами, с кабинетами, руководством.



Не стоит забывать, что корпуса Орловского госуниверситета находятся в разных частях Орла, таким образом, иногородние студенты научатся еще и ориентироваться в городе.