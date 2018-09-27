В Орле первокурсники ОГУ начали учебный год с игры

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четверг
27.09.2018
12:06:10
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В Орле первокурсники ОГУ начали учебный год с игрыКак познакомить первокурсников с университетом в запоминающейся и необычной форме? В опорном вузе нашли оригинальный ответ.
Первокурсники Орловского госуниверситета имени Тургенева приняли участие в квест-игре под названием «Первый обзор». Команды студентов от каждого факультета обошли 12 «станций», которые расположились в каждом из зданий университета, таким образом новички познакомились с корпусами, с кабинетами, руководством.
Не стоит забывать, что корпуса Орловского госуниверситета находятся в разных частях Орла, таким образом, иногородние студенты научатся еще и ориентироваться в городе.
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