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Сегодня – Всемирный день туризма

Уважаемые орловцы!





Поздравляем сотрудников туристических компаний, всех любителей путешествий с Всемирным днем туризма!

2018 год отмечен для нашего региона двумя выдающимися событиями: 75-й годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и 200-летием со дня рождения И. С. Тургенева.

Торжественные мероприятия, праздничные акции, фестивали привлекают на Орловщину десятки тысяч туристов.

Благодаря ответственной работе сотрудников туриндустрии, музеев, отелей и гостиниц туристы могут оценить гостеприимство, неповторимую красоту области, познакомиться с ее историей, провести свой отдых с пользой и комфортом.

Путешествовать по орловским просторам стало проще и удобнее благодаря Туристическому информационному центру, отраслевому кластеру. Для экскурсантов созданы все необходимые условия, подготовлены разнообразные маршруты, открыты самые потаенные уголки региона.

Дорогие друзья!

Правительство области прилагает все усилия для презентации богатого потенциала Орловщины. Мы стремимся поделиться сокровищами культуры, истории, теплом своих сердец.

Добро пожаловать в область и приятного знакомства с орловским краем!



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ