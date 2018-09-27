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Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области проводит проверку по факту гибели голубей в Орле

Было организовано обследование обозначенной территории, а также других мест скопления этих птиц. В настоящее время повторные факты падежа голубей не установлены.



Управлением экологической безопасности и природопользования Орловской области организована экспертиза для выяснения причин гибели птиц. В ближайшее время результаты будут получены.

В целях обеспечения своевременного принятия мер по охране объектов животного мира обследования будут продолжены, сообщает информационный портал Орловской области.

Управление экологической безопасности и природопользования Орловской области обращается к неравнодушным жителям города Орла с просьбой о незамедлительном информировании, в случае выявления фактов гибели голубей, по телефону 45-86-19.