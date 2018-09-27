Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Что скрывается за тонированными стеклами авто? Ответы ищут орловские госавтоинспекторы. В регионе проходят специализированные рейды. - «Горячей линией» - по холоду. В Роспотребнадзоре призывают жаловаться, если в социальном учреждении – ниже 18 градусов. - «Голубиное расследование». Областные экологи разбираются в факте гибели птиц в центре Орла. - Галопом по… университету. Для первокурсников провели знакомство с вузом в необычной форме.

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Вести-Орёл

27 сентября 2018 года







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