Новости версия для печати Роспотребнадзор напоминает о соблюдении температурного режима в образовательных и лечебных учреждениях Как рассказали в орловском управлении Роспотребнадзора, уже проверено 17 учреждений «социальной направленности», на руководителя одного из них заведено административное дело за нарушение режима.



Температура воздуха в образовательных и лечебных учреждениях, в местах круглосуточного пребывания людей, должна быть в среднем не меньше 20 градусов.



В противном случае можно пожаловаться на «горячий телефон» 8-800-100-59-69.





Татьяна Напольских

27 сентября 2018 года







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