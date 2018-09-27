Новости версия для печати Сегодня в Орле стартовал фестиваль «Архитектура. Урбанистика. Строительные технологии» Фестиваль продлится три дня.



Сегодня в Орле собрались не только местные профи, но также специалисты по архитектуре и урбанистике из Москвы и Ижевска.



Организаторы уверены, что форум станет для молодых архитекторов прекрасной возможностью обменяться опытом, продемонстрировать новые идеи, которые в дальнейшем будут внедрены в практику.



Важным событием станет сессия по созданию регионального центра компетенций по вопросам городской среды в Орловской области при участии Минстроя России.



Будет работать площадка «Живые города», на которой участники фестиваля обсудят варианты благоустройства сквера «Разградский».





Татьяна Напольских

27 сентября 2018 года







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