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В Орле отметили Международный День глухих

Этот день отмечается 26 сентября.

В социально-культурном центре Орловского отделения всероссийского общества глухих прошло праздничное мероприятие. Артисты центра приготовили большую творческую программу с песнями, частушками и танцами.
Людмила Цурпалина, директор социально- культурного центра Орловского регионального отделения ВОГ: «В этот день мы стараемся привлечь общественность к нашим проблемам, стараемся заявить о себе, о том, что есть люди с ограниченными возможностями».
Правда, когда на сцене появляются творческие коллективы, назвать их людьми с ограниченными возможностями язык не поворачивается, это люди скорее с безграничными возможностями.

Социально-культурный центр свою работу ведет уже более 40 лет. Там все это время активно ведется работа по организации досуга инвалидов по слуху. Работают кружки, клубы по интересам, спортивные секции. Демонстрируют свое творчество артисты и на всероссийских конкурсах. И домой с пустыми руками не возвращаются.
Людмила Цурпалина, директор социально- культурного центра Орловского регионального отделения ВОГ: «Наш орловский коллектив считается лучшим творческим коллективом. Мы такое звание получили в Калининграде, когда проходил смотр-конкурс концертных программ, посвященный 90-летию образования Всероссийского общества глухих. И среди коллективов из разных городов мы заняли первое место».
«Мы такие же, как и все» - говорит участница концерта Анастасия Корсун. И во многом эта заслуга работников центра, которые делают все, чтобы эти люди чувствовали себя уверенно в обществе.

Совсем недавно участников этих творческих коллективов пригласили принять участие в парадельфийских играх, которые пройдут в городе Ижевске в апреле 2019 года. Артисты заверяют - Орловскую область представят достойно. А мы желаем им победы.


Юлия Опанасюк
27 сентября 2018 года

 


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