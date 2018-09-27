Новости версия для печати Орловец подозревается в убийстве своей сожительницы СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



По данным следствия, 44-летний местный житель, находясь в квартире, расположенной в г. Орле, умышленно нанес своей сожительнице множественные удары руками в область головы и туловища. Вследствие преступных действий подозреваемого потерпевшая скончалась. Подозреваемый под тяжестью улик полностью сознался в содеянном, изложил обстоятельства совершенного преступного деяния.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления, сообщает Следственное управление СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

27 сентября 2018 года







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