Новости версия для печати Выпил. Поспорил. Убил СК РФ по Орловской области возбудил уголовное дело по факту убийства жителя города Орла.



По данным следствия, 37-летний местный житель, находясь в квартире, расположенной в Северном районе города, после совместного употребления спиртных напитков умышленно нанес сожителю хозяйки квартиры удар ножом в область шеи. Вследствие преступных действий подозреваемого потерпевший скончался на месте происшествия. Подозреваемый под тяжестью улик полностью сознался в содеянном, изложил обстоятельства совершенного преступного деяния.



В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает http://orel.sledcom.ru



За ходом расследования установлен личный контроль руководителя следственного управления.





Орловское Информбюро

27 сентября 2018 года







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