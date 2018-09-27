Новости версия для печати Подача тепла в многоквартирные дома в Орле начнется с 4 октября Сообщили сегодня в мэрии областного центра.



Подключение теплоносителей в социальных учреждениях происходит по заявкам. На сегодняшний день батареи потеплели во всех учреждениях образования, культуры и социальной сферы. Крышные и локальные котельные также запускаются на основе обращений жителей к управляющим компаниям.



В завершающей стадии - подготовка многоквартирных жилых домов к зиме. Ведутся работы на 16 домах, признанных аварийными и оставшимися без управления, а также пяти домах, где проводится капитальный ремонт.



«Все объекты будут подготовлены до 1 октября», - пообещал начальник управления городского хозяйства и транспорта Николай Ванифатов.





Орловское Информбюро

27 сентября 2018 года







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