Новости версия для печати В субботу театр «Свободное пространство» открывает сезон для детей Мероприятие начинается в 11 часов, артисты обещают, что будет интересно, причем зрителям любого возраста.



Праздник начнется уже в фойе, для гостей подготовлено сразу несколько шоу – мыльных пузырей, бумажное и поролоновое. Кроме того, дети смогут создать рисунки на песке.



Будет возможность сфотографироваться со сказочными персонажами и сделать красочные фото в новой фотозоне, посвященной героям спектаклей. Завершит праздничную программу – спектакль «Остров сокровищ», сообщает сайт театра.





Мария Семак

28 сентября 2018 года







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