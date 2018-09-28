Новости версия для печати УФССП России по Орловской области организует бесплатную юридическую консультацию для льготной категории граждан За правовой помощью к судебным приставам можно обратиться сегодня до 13 часов.



Список тех, кто имеет право на бесплатную консультацию, указан на официальном сайте ведомства. Отвечать на вопросы специалисты будут и по телефону (8(4862)72-42-16), и во время личной беседы. Если вы пойдете на прием, не забудьте взять документы, удостоверяющий личность и подтверждающие статус льготника. Консультация начнется в 10 утра.



Адрес: г. Орел, ул. Авиационная, 5.

(отдел правового документационного обеспечения и работы с обращениями граждан УФССП России по Орловской области)





Мария Семак

28 сентября 2018 года







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