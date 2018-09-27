Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Три подарка – жителям глубинки. В Колпнянском районе сегодня – день открытий



- Современный взгляд на «город будущего». Сегодня в Орле стартовал «архитектурный» фестиваль.



- Вентиль – приоткрыт. В соцучреждения Орла тепло уже начинает поступать. В квартирах отопительный сезон стартует 4-ого октября.



- Голуби – под наблюдением. В причинах массовой гибели птиц разбираются специалисты.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

27 сентября 2018 года







На главную страницу





