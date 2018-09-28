Новости версия для печати Минувшим вечером при ДТП в Мценском районе погиб водитель Лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло примерно в 22:00 на Мценской объездной автодороге. Оба автомобиля после удара оказались в противоположных кюветах, а на асфальте, помимо многочисленных обломков, остался один из водителей.



По предварительным данным следствия, на встречную полосу движения за миг до ДТП вышел автомобиль «Лада», которым управлял автомобилист 1986 года рождения. Кстати скорость, с которой двигалась «пятнашка» не указывает на лихую езду. Есть вероятность, что водитель задремал за рулем. В результате столкновения предполагаемый виновник ДТП погиб на месте, а водитель иномарки - мужчина 1971 года рождения - получил множественные переломы.





Иван Суверин

28 сентября 2018 года







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