Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТП Из них два ДТП с пострадавшими, в результате два человека получили телесные повреждения, один человек погиб.



27 сентября в 07:00 водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по автодороге Орел-Ефремов и при повороте налево на Новосильское шоссе в районе 8 км не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Фелиция», который двигался во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено» получил телесные повреждения.



27 сентября в 22 часа водитель, управляя автомобилем «Ваз», двигался по автодороге М-2 «Крым», в районе 312 км совершил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем «Мазда 6». В результате столкновения водитель автомобиля «Мазда» каретой скорой помощи доставлен в ЦРБ г. Мценска. Водитель автомобиля «Ваз» скончался на месте ДТП.





Орловское Информбюро

28 сентября 2018 года







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