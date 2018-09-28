Судьбу обвиняемого в убийствах Андрея Уварова и Владимира Соболева решит суд

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пятница
28.09.2018
14:46:33
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Судьбу обвиняемого в убийствах Андрея Уварова и Владимира Соболева решит судОрловец, обвиняемый в двух громких убийствах, предстанет перед судом. В Следственном комитете завершено расследование уголовного дела.
Чиновник московской мэрии и сын экс-председателя Горсовета Орла Андрей Уваров был убит из огнестрельного оружия 3 мая 2013 года в Орле в подъезде дома по улице Новикова. А член совета директоров «Орелстроя» Владимир Соболев был застрелен в автомобиле возле собственного дома в самом центре Орла 24 сентября 2014 года.
На протяжении нескольких лет следователи и оперативные сотрудники отрабатывали различные версии совершенных убийств. Во время предварительного следствия проведено более 100 судебных экспертиз, допрошено более 300 свидетелей. Обвиняемый сознался в убийствах. Их мотив – неприязненные отношения с потерпевшими.
Обвиняемого будут судить по трем статьям уголовного Кодекса России: вымогательство, незаконное хранение оружия и убийство. Уголовное дело передано в суд.
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