Новости версия для печати Пожилая орловчанка стала жертвой мошенников Они даже не стали изобретать новые схемы обмана и проникли в квартиру, представившись работниками газовой службы.



Пенсионерка сама открыла дверь злоумышленникам, которые, якобы, пришли, чтобы проверить газовое оборудование. После их ухода из квартиры пропали 48 тысяч рублей. Интересный факт – на подъезде, где проживает потерпевшая, было объявление о проверках газового оборудования. Но мошенники пришли к женщине днем ранее, сославшись на изменения графика.





Татьяна Напольских

28 сентября 2018 года







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