Новости версия для печати В Орловской области прошли семинары, посвященные укреплению межнационального мира и согласия Цикл подобных семинаров уже прошёл в Болховском, Мценском, Свердловском и Орловском районах.



В областном центре – подвели итоги. За одним столом собрались представители разных конфессий, сферы образования, общественники и сотрудники силовых структур.



Сегодня в нашем регионе проживают представители 70 этносов, в том числе и иностранные студенты. В вузах обучаются около 1200 студентов разных государств. И уже 20 лет их интересы отстаивает Ассамблея народов России.

Елена Малыхина, начальник управления развития гражданского общества департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области: «Самое главное – это жить в мире. Поэтому сегодня мы собрали на конференцию и представителей разных национальностей, и представителей разных конфессий для того, чтобы обсудить самые главные вопросы – это духовное воспитание молодёжи, это налаживание мира среди различных национальностей и народов России».





Надежда Невматулина

28 сентября 2018 года







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