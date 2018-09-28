Новости версия для печати В Орловской области идет третий этап комплексной операции по пресечению незаконного оборота наркотиков Он стартовал 2 сентября и продлится до 3 октября. За это время уже возбуждено семь уголовных дел.



Из незаконного оборота изъято более 3,5 килограммов наркотиков, выявлено два очага произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на общей площади 1200 квадратных метров в Залегощенском и Сосковском районах.





Татьяна Напольских

28 сентября 2018 года







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