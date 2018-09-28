Новости версия для печати В Орле школьники сыграли в бадминтон с космонавтом Александром Мисуркиным Праздник спорта состоялся в лицее № 1 города Орла.



В Орловской области сейчас активно развивается этот вид спорта. В прошлом году была создана Федерация бадминтона, главная задача – сделать так, что бы к 2020 году хотя бы пять процентов от числа всех жителей региона занимались бадминтоном. Александр Мисуркин, президент Федерации бадминтона Орловской области, космонавт-испытатель: «Главным нашим достижением является подготовка учителей. Мы нашли те школы, которые откликнулись и готовы вместе с нами развивать этот вид спорта. Мы привозили специалистов для подготовки учителей, чтобы они могли вести занятия. Мы открыли секцию в Школе олимпийского резерва. Мы нашли место, где могут играть любители». Также открытый урок физкультуры для детей четвертых классов провела Тамара Мигалина - мастер спорта по бадминтону. Не остались в стороне и родители школьников, для них организовали семейный турнир. В завершение праздника прошел мастер-класс от Александра Мисуркина.





Всеволод Трифонов

28 сентября 2018 года







На главную страницу





