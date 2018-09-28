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Сотрудники ДПС и юные инспекторы дорожного движения провели совместные рейды

В центре внимания были не столько штрафные протоколы, сколько профилактика ДТП. Для этого инспекторы задействовали даже своих юных помощников.

Дорога на Малой Куликовке проходит мимо местной школы. Ни освещения, ни тротуаров. Маленький пешеход здесь особенно уязвим. Именно поэтому сами школьники просят автомобилистов быть осторожнее.
Виктор Кузминов, инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД по Орловскому району: «В рамках профилактической акции «Неделя безопасности» совместно с отрядами юных инспекторов движения проводятся профилактические мероприятия, направленные на снижение детского дорожно-транспортного травматизма».
Маленьких инспекторов поблагодарили за участие в рейде и вручили подарки - набор фликеров - чтобы всегда быть на дороге максимально заметным.
 
А у детской поликлиники Железнодорожного района юные инспекторы заостряют другую проблему: безопасную перевозку детей в автомобилях.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «С нами на дежурство вышли юные инспекторы движения лицея № 4 города Орла. Они разъясняют водителям необходимость соблюдения правил дорожного движения, напоминают о том, что нужно пристегивать ребенка, в каких удерживающих устройствах нужно перевозить детей».
Добропорядочных водителей ребятишки поощряли наглядной агитацией. Но нашлись и такие, кто ради возможности нарушать правила, придумывает уловки. Так, у водителя «семерки», остановившейся у поликлиники, не оказалась в наличии детского автокресла, а детей сразу двое. Когда ему указали на нарушении, но заверил, что сейчас за ним приедет брат и заберет детей. Но, не дождавшись, водитель уезжает, а мама с детьми отправляется вслед. План простой: сесть в машину вне зоны видимости инспекторов. Впрочем, в ГИБДД говорят: такой обман не на пользу маленьким пассажирам.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Уже давно доказано, что детское удерживающее устройство спасает ребенка в случае ДТП от гибели и от получения телесных повреждений».
Сумма штрафа сегодня сопоставима со стоимостью бюджетного автокресла. И лучше приобрести его, говорят инспекторы, чем потом, при ДТП, заплатить за беспечность непомерную цену.



Иван Суверин
28 сентября 2018 года

 


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