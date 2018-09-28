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В Орле создадут центр компетенций по вопросам городской среды

Создание комфортной городской среды сегодня один из приоритетных государственных проектов. Жители Орловской области уже смогли оценить преимущества этой программы. Как сделать работу в этом направлении более эффективной, сегодня обсуждали на сессии в рамках фестиваля «Архитектура. Урбанистика. Строительные технологии».

Современность, актуальность и максимальный комфорт. Именно эти три кита лежат в основе создания городской среды. В этом году в новый федеральный проект вошли порядка 20 общественных территорий нашего региона. В первую очередь это парки и скверы. Координировать дальнейшую работу, по замыслу Минстроя, в этом направлении будет новый центр специальной компетенции.
Олег Зоря, директор центра компетенций по вопросам городской среды Министерства строительства России: «Сегодняшняя наша задача сделать центр компетенций на территории Орловской области – так, чтобы все заинтересованные стороны этого процесса, то есть экспертное сообщество, муниципальные образования, жители, студенты были вовлечены в этот процесс. Это будет такая совместная организация, платформа для переговоров».
Об актуальных проектах и методах их реализации говорили на специальной сессии в рамках фестиваля архитектуры, урбанистики и строительных технологий. 
Ольга Пилипенко, ректор ОГУ им. И.С. Тургенева: «Сегодняшняя сессия это сессия дизайнмышления – о том, как выстроить дорожную карту для выполнения приоритетного проекта по созданию комфортной среды региона» Вопросы обсуждают и специалисты и наши студенты, так как в будущем проекты все равно будут за ними».
Сергей Плетнев, студент 5-го курса Архитектурно-строительного института «ОГУ им. И.С. Тургенева»: «Это шанс попробовать себя в настоящем деле, поработать не в шкаф, не в стол, а действительно с перспективой работы».
Студенты уже сегодня готовы работать, и многие их предложения уже нашли реальное воплощение. Руководство региона очень внимательно относится к идеям молодых и креативных. Центр станет реальной площадкой профессиональной реализации и для них тоже.
Вячеслав Миронов, и.о. начальника управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области: «Мест для благоустройства на территории города Орла и Орловской области достаточно много. Специалисты и студенты могут поделиться своими идеями, наработками перспективного развития, благоустройства».
Помимо обсуждения перспективных направлений формирования городской среды, участники сессии наметили план действий - своеобразную начальную дорожную карту нового центра. Создан он будет на базе Орловского госуниверситета имени Тургенева.



Оксана Гранн
28 сентября 2018 года

 


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