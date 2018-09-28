Новости версия для печати Орловская область выступила за разработку государственной программы «Земский учитель» Законопроект был единогласно поддержан сегодня на внеочередном заседании орловского Облсовета.



Суть программы - в предоставлении возможности молодым учителям в возрасте до 35 лет, прибывшим на работу в сельские школы, получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей для приобретения жилья. Сегодня в такой поддержке нуждаются около 400 молодых педагогов области. Проблема дефицита педкадров на селе актуальна для многих регионов страны. Законопроект о разработке программы поддержали 32 субъекта России. Законодательная инициатива была поддержана губернатором области Андреем Клычковым. Она обсуждалась на встрече педагогической общественности региона с Министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. На недавней встрече с президентом страны Владимиром Путиным Андрей Клычков также озвучил эту проблему, сообщает информационный портал Орловской области.





Татьяна Напольских

28 сентября 2018 года







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