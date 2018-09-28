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Экспертиза показала отсутствие вирусов у погибших голубей

Было организовано обследование обозначенной территории, а также других мест скопления птиц. Результаты обследований были предоставлены Орловским референтным центром Россельхознадзора сегодня.

Исследования причины гибели птиц проводились по 10 показателям. По предварительным данным штаммы высокопатогенного вируса птиц и болезнь Ньюкасла в представленных образцах не обнаружены.

Исследования по оставшейся части показателей в соответствии с установленными методиками будут проведены в течение 10 дней, сообщает информационный портал Орловской области.