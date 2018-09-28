Сегодня орловский Облсовет одобрил кандидатуры трех заместителей губернатора Орловской области – Вадима Соколова, Вадима Тарасова и Михаила Коротаева

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пятница
28.09.2018
19:07:42
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Сегодня орловский Облсовет одобрил кандидатуры трех заместителей губернатора Орловской области – Вадима Соколова, Вадима Тарасова и Михаила КоротаеваНе без полемики. По кому из трех кандидатов шли жаркие споры среди парламентариев? И как же три другие «зама» из списка Клычкова? Анна Боева расскажет подробности сессии.
Обсуждения претендентов на портфели в команде Клычкова шли и до и вовремя сессии. Глава региона внес на рассмотрение Облсовета три объявленных еще ранее кандидатуры. На пост первого заместителя губернатора он просил одобрить кандидатуру Вадима Соколова.
И тут слово попросил депутат Виталий Рыбаков. Казалось, с критикой, ан нет…
Депутаты кандидатуру Вадима Соколова одобрили и перешли к следующему претенденту. Вадим Тарасов уже три с лишним года управляет областными финансами. По мнению Андрея Клычкова, весьма успешно.
А вот Виталий Рыбаков придерживается другого мнения.
На защиту главного областного казначея встали сразу несколько депутатов - и единороссов, и коммунистов. Сам Вадим Тарасов наблюдал за происходящим со стороны. Немного подебатировав, народные избранники зачислили Вадима Тарасова в губернаторскую команду.
Так, почти без пикировки, областные законодатели согласовали и кандидатуру зама губернатора Михаила Коротаева, доверив ему, как и прежде, руководить представительством нашего региона в Москве. А как же три других заместителя?
Так что вопрос о том, кто в региональном правительстве будет отвечать за социальное направление, все еще остается открытым.
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