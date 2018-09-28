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Сегодня орловский Облсовет одобрил кандидатуры трех заместителей губернатора Орловской области – Вадима Соколова, Вадима Тарасова и Михаила Коротаева

Не без полемики. По кому из трех кандидатов шли жаркие споры среди парламентариев? И как же три другие «зама» из списка Клычкова? Анна Боева расскажет подробности сессии.

Обсуждения претендентов на портфели в команде Клычкова шли и до и вовремя сессии. Глава региона внес на рассмотрение Облсовета три объявленных еще ранее кандидатуры. На пост первого заместителя губернатора он просил одобрить кандидатуру Вадима Соколова. 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Стаж работы в органах государственной и муниципальной службы более 21 года. Вадим Вячеславович – уроженец города Орла. За время работы на ответственных руководящих постах он зарекомендовал себя как настоящий профессионал высокого уровня, талантливый организатор, грамотный руководитель, способный организовать коллектив на выполнение поставленных задач».
И тут слово попросил депутат Виталий Рыбаков. Казалось, с критикой, ан нет…
Виталий Рыбаков, депутат орловского Облсовета: «Эта кандидатура на сегодняшний день самая оптимальная. Это лучше, чем нам бы привезли из Москвы гения ЖКХ, или, в крайнем случае, из Белгорода».
Депутаты кандидатуру Вадима Соколова одобрили и перешли к следующему претенденту. Вадим Тарасов уже три с лишним года управляет областными финансами. По мнению Андрея Клычкова, весьма успешно. 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Является профессионалом высокого уровня, эффективно решает поставленные задачи, пользуется заслуженным авторитетом, уважением у руководителей различного уровня, коллег, жителей области».
А вот Виталий Рыбаков придерживается другого мнения.
Виталий Рыбаков, депутат орловского Облсовета: «Какие риски грозят региону с этим назначением? Первое: опыт и практика работы Тарасова на аналогичной должности показали неудовлетворительные результаты. Второе: неудовлетворительное управление финансами будет продолжаться, так как прикрывается ложью о реальном положении дел».
На защиту главного областного казначея встали сразу несколько депутатов - и единороссов, и коммунистов. Сам Вадим Тарасов наблюдал за происходящим со стороны. Немного подебатировав, народные избранники зачислили Вадима Тарасова в губернаторскую команду. 
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Конечно, звучит критика. Конечно, звучат пожелания тому или иному руководителю. Сегодня партийные фракции озвучили, что будут поддерживать того или иного кандидата, но ведь и во фракциях были жаркие обсуждения кандидатур. Но сегодня мы выслушали всех членов правительства – заместителей губернатора, и только после понимания, что назначаемый человек – профессионал, что он принесет реальную помощь региону и жителям, позволило голосовать фракциям единогласно». 
Так, почти без пикировки, областные законодатели согласовали и кандидатуру зама губернатора Михаила Коротаева, доверив ему, как и прежде, руководить представительством нашего региона в Москве. А как же три других заместителя?
Леонид Музалевский, председатель орловского Облсовета: «Пока идут консультации. Я думаю, на следующей неделе будут озвучены кандидатуры».
Так что вопрос о том, кто в региональном правительстве будет отвечать за социальное направление, все еще остается открытым. 



Анна Боева
28 сентября 2018 года

 


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