Новости версия для печати Шестой год подряд Орел становится столицей юношеского спорта Сегодня стартовала Всероссийская гимназиада школьников. Победа в ней - это открытая дорога уже на мировой уровень. Лучшие в своем виде спорта станут частью команды и отправятся в Китай, где в 2020 году состоится Всемирная гимназиада.



«Олимпийские игры» для школьников именно так и можно назвать спортивную гимназиаду, которая стартовала в Орле. На нашей земле вот уже шестой год подряд собирается «элита» юношеского спорта. Алан Абаев, председатель общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России»: «Мы даем возможность детям, которые никогда и не мечтали попасть на чемпионаты мира и Европы, показать свои таланты. Детей это очень мотивирует. Они с удовольствием принимают участие в этих соревнованиях». Николай Королев, президент федерации дзюдо и самбо в Орловской области: «В следующем году мы будем проводить гимназиаду, которая уже будет отборочной на Китай, где будет проходить Всемирная гимназиада. В следующем году пройдет седьмая Всероссийская гимназиада и на ней будет уже 18 видов спорта». В пока Орел стал столицей школьного спорта. В этом году к нам приехали участники из 48 регионов страны. Полторы тысячи участников. Задача и желание у всех одно – победить. Турнир продлится три дня. Победители станут известны в воскресенье.





Анна Вайсергисер

28 сентября 2018 года







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