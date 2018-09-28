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Пьяный за рулем – тоже преступник

К сожалению, ни один день не обходится без такой «категории» задержанных водителей. За минувшие сутки их было пятеро. Причем, не гнушаются такого состояния и автоледи.

Поиском водителей под градусом инспекторы по обыкновению занимались, фильтруя автомобильный поток на оживленных перекрестках. Однако первая претендентка на лишение прав так и не успела выехать на улицу, устроив ДТП прямо во дворе.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «Поступило сообщение о том, что девушка, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, совершила тройное ДТП. Незамедлительно на место ДТП направился наряд ДПС. В присутствии понятых девушке предложили пройти освидетельствование. Освидетельствование показало, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения».
Впрочем, автомобилистка убеждена: ее пьяный заезд по двору никому вреда не нанес. Иное мнение у владельцев трех поврежденных машин. Водитель люксового «Мерседеса» пока затрудняется назвать сумму убытка.
 
Кроме нетрезвой автомобилистки инспекторы задержали за ночь еще трех водителей подшофе, один из которых пьяным за рулем попался повторно, он будет привлечен к уголовной ответственности. 
 



Иван Суверин
28 сентября 2018 года

 


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