Новости версия для печати Старейшее предприятие Орла – завод имени Медведева - сегодня отмечает полуторавековой юбилей Он выпускал нефтяные двигатели, продолжает производить кожевенно-обувное оборудование и сельхозтехнику. Продукция востребована и России, и за границей. Предприятие много раз становилось призером и победителем на различных фестивалях и ярмарках. О прошлом, настоящем и будущем завода, который носит имя первого командира орловского коммунистического рабочего полка, расскажет наш корреспондент.



В конце 19-го века на Московской улице Орла возникло первое в городе промышленное предприятие. Тогда оно принадлежало прусскому подданному Эмилю Кале. Работали вручную и выпускали оборудование по производству газовых вод и нефтяные двигатели. В годы Первой Мировой войны здесь делали снаряды. В Великую Отечественную станки эвакуировали в Пензу и на Кузбасс. 60-е годы - время расцвета орловской промышленности. На поколение шестидесятников выпало перепрофилирование. В Орле начали производство оборудования для обувной и кожевенной промышленности. Наши станки ехали в Америку и Китай, закупала их и Европа. И в эти годы завод имени Медведева заслуженно получил орден Трудового Красного Знамени. У сегодняшнего дня тоже есть «ответ» 60-м годам. Павел Поляков, директор ООО «Завод имени Медведева – Машиностроение»: «Мы оказываем услуги по механической обработке деталей по чертежам заказчика. Основным заказчиком можно назвать Мытищинский завод метровагоностроения. Поэтому я всем говорю: когда вы садитесь в метро, можете ехать спокойно, часть узлов сделана на заводе Медведева, сделана по технологии». И уже 20 лет предприятие выпускает сельхозтехнику. 30 видов. География сбыта - от Краснодара до Санкт-Петербурга, от Смоленска до Уфы. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Завод является одним из ведущих российских производителей современной почвообрабатывающей техники, сохранено производство традиционной продукции – оборудования для кожевенно-обувной промышленности. Также активно завод участвует в реализации плана импортозамещения по линии Минпромторга РФ». Работников завода поздравили с юбилеем. Лучшие работники получили благодарности. Предприятию предстоит открывать новые горизонты. В прошлом году закуплена установка плазменной резки металла, открыт участок пескоструйной обработки. В планах – малярное отделение, есть прицел и на «оборонку».





Надежда Невматулина

28 сентября 2018 года







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