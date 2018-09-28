Новости версия для печати Сегодня большой юбилей отмечают железнодорожники Орла Ровно 150 лет назад в нашем городе завершилось строительство железнодорожных путей и по ним приехал первый паровоз. Историческая реконструкция этого события сегодня прошла на перроне вокзала. А ещё в честь праздника железнодорожники порадовали орловцев настоящим парадом локомотивов.



Первый паровоз, приехавший в Орёл 150 лет назад по только что проложенным путям, остановился на Орловско-Витебском вокзале. Современное здание было построено только в 1950-м. Но центром сплетения железных дорог центральной России Орловщина стала ещё в 60-х годах 19 века. Орловско-Витебская железная дорога ежегодно перевозила до полутысячи человек, 114 миллионов пудов грузов, а обслуживали её 4 тысячи железнодорожников. Юрий Кобзарь, зам. начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Существует много историй, когда купцы перекупали и влияли на маршруты проложения железной дороги, а также на те события, которые происходили 150 лет назад». Самая известная история – про мценских купцов, которые, понимая, какие перспективы открывает железная дорога, перекупили её у Болхова. Эту историю и разыграли актёры праздника. А ещё поздравить орловских железнодорожников приехал сам первый министр путей сообщения Российской Империи Павел Петрович Мельников, прямиком из 19-го века. Кульминацией праздника, посвященного истории железнодорожного сообщения, стал парад локомотив: зрители увидели и первые паровозы, и современные тепло- и электровозы.





Антон Киселёв

28 сентября 2018 года







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