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Вниманию автомобилистов!

Сегодня в Орле владельцы мотоциклов завершают сезон. Это событие гонщики отметят праздником под названием «Осень 2018». В связи с этим мотоциклисты просят владельцев авто проявить солидарность и уступить дорогу праздничным мероприятиям. Сегодня до трех часов дня будет перекрыто движение на некоторых улицах Орла.

В субботу с 11:30 до 15:00 будет перекрыто движение транспорта по пер. Трамвайному (от ул. Московской до ул. Пушкина). С 00:00 до 15:00 запрещена стоянка на площадке около здания территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла.